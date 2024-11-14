豪３Ｑ賃金上昇率、3.5％に鈍化

オーストラリア豪３Ｑ賃金上昇率、3.5％に鈍化１年ぶり４％割れ経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報豪３Ｑ賃金上昇率、3.5％に鈍化 １年ぶり４％割れオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務NEW豪賃金上昇率は急速に鈍化か、凍結の企業もオーストラリア経済社会一般雇用・労務９月の平均経常性賃金、前年同月比3.22％増台湾経済マクロ経済統計雇用・労務年末賞与、会社員の６割「支給される」香港経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務江蘇省、中級技能職の23年給与7.8万元中国江蘇経済マクロ経済統計雇用・労務定年の65歳延長、与党が25年に法案発議へ韓国経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制オーストラリアの最新ニューステイクオフ：ビクトリア州の郊外に取…オーストラリア社会社会一般本日のオーストラリア１行情報（13日付）オーストラリア経済マクロ経済NEW豪保険ＮＩＢ、ＮＺの災害補償増で減益見込みニュージーランド金融決算保健医療保険災害各国・地域のトップ記事中国車企業、通年目標未達大半かPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港沖縄ヤマトと香港ＥＣが提携独自PICK UP運輸ＩＴ一般陸運空運観光小売りNEW台湾航空２社売上高、10月の最高PICK UP運輸統計決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ