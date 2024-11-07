10月の輸出が２桁伸び

中国10月の輸出が２桁伸び７カ月プラス、電機好調維持PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国韓国日本ASEAN米国欧州自動車車部品電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガスマクロ経済統計貿易自動車統計広汽集団の10月販売、10カ月連続マイナス中国広東車両統計自動車NEWホンダの10月販売42％減、９カ月連続減少中国車両統計自動車NEW10月の輸出が２桁伸び ７カ月プラス、電機好調維持中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス車部品NEWＥＶ乗用車登録、10月は37％減の4777台タイ車両統計自動車NEW10月の生産者物価、1.4％下落タイ経済マクロ経済統計食品・飲料建設・プラントNEW９月流通業売上高、3.8％増の1482億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEW貿易統計10月の輸出が２桁伸び ７カ月プラス、電機好調維持中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス車部品NEW９月の経常収支、111.2億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計NEW10月の生産者物価、1.4％下落タイ経済マクロ経済統計食品・飲料建設・プラントNEWＧＤＰ5.2％増、７～９月 ５四半期ぶり低水準、台風響くフィリピン経済マクロ経済貿易統計設備投資政策・法律・規制財政NEW１～９月のサービス貿易、15％増の5.5兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光海洋経済の生産額、１～９月は5.4％増中国経済マクロ経済貿易統計その他製造農林・水産石油・石炭・ガス電力・ガス・水道海運観光中国の最新ニュースメニコンが使い捨て製品強化、南京社と提携中国江蘇医薬ＩＴ一般保健医療その他製造その他サービス小売りNEW北京の中古住宅取引、10月は１年半で最多中国北京建設統計不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW包装業の海外展開進む、進出済・計画は９割中国製造化学一般その他製造機械NEW各国・地域のトップ記事中国10月の輸出が２桁伸びPICK UP経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料保健医療医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス車部品NEW香港将軍澳埋め立て、規模を縮小PICK UP建設インフラ建設・プラント社会一般環境政策・法律・規制NEW台湾介護・医療現場の運営改善へ独自PICK UPＩＴベンチャーＩＴ一般通信保健医療医薬品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ