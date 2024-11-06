３ＱのＧＤＰ成長率4.95％

インドネシア３ＱのＧＤＰ成長率4.95％４％台に減速、内需の勢い欠くPICK UP経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計ＧＤＰ【月次リポート】全国（10月）中国経済マクロ経済NEW【月次リポート】香港（10月）香港経済マクロ経済統計医薬品社会一般政治一般政策・法律・規制小売り更新【月次リポート】台湾（10月）台湾経済マクロ経済NEW【月次リポート】韓国（10月）韓国経済マクロ経済NEW【月次リポート】マレーシア（10月）マレーシア経済マクロ経済NEW【月次リポート】シンガポール（10月）シンガポール経済マクロ経済NEW自動車統計トヨタの10月販売0.4％減、販促で下げ縮小中国車両貿易統計自動車NEW広州市の１～９月車生産、21％減の179万台中国広東車両統計自動車NEW中古車取引額、今年１割増へ＝識者予測中国車両統計自動車小売りNEW五菱の新車販売、10月は42％増の17.9万台中国広西車両貿易統計自動車NEW10月の韓国車販売2.1％増 世界でプラス、ルノーコリア躍進韓国車両統計自動車NEW24年１～９月燃料消費1.2％増、観光後押しタイ資源統計石油・石炭・ガス観光NEW貿易統計五菱の新車販売、10月は42％増の17.9万台中国広西車両貿易統計自動車NEWトヨタの10月販売0.4％減、販促で下げ縮小中国車両貿易統計自動車NEW広州交易会閉幕、バイヤー数は過去最多更新中国広東経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般卸売りイベント小売りNEW１～９月の貨物輸送、鉄道の伸び継続中国運輸統計設備投資陸運海運空運NEW【月次リポート】香港（10月）香港経済マクロ経済統計医薬品社会一般政治一般政策・法律・規制小売り更新３ＱのＧＤＰ成長率4.95％ ４％台に減速、内需の勢い欠くインドネシア経済マクロ経済統計NEWインドネシアの最新ニューステイクオフ：首都ジャカルタで７日か…インドネシア社会娯楽社会一般NEWＥＶ充電事業会社、中国企業と電池工場計画インドネシア車両自動車電機設備投資建設・プラント車部品NEW奇瑞汽車が初輸出、ＳＵＶをベトナムへ出荷インドネシア車両貿易自動車各国・地域のトップ記事ミャンマーティラワに政変後初の新投資PICK UP経済マクロ経済統計その他製造設備投資NEW中国エンタメ・メディア業が成長PICK UP媒体統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他サービス娯楽メディアNEW香港空港３滑走路体制、28日からPICK UP運輸インフラ建設・プラント空運政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ