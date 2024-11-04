地方ＧＤＰに改善傾向

中国地方ＧＤＰに改善傾向24年１～９月、財消費は低迷PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国マクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰ地方ＧＤＰに改善傾向 24年１～９月、財消費は低迷中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW気候変動のＧＤＰ損失18％、70年までにフィリピン経済マクロ経済統計環境NEW70年までに気候変動でＧＤＰ24.7％逸失インド経済マクロ経済NEWＢＲＩＣＳの輸出シェア、26年までにＧ７超えインド経済マクロ経済貿易NEW山西のＧＤＰ、１～９月は1.8％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計黒竜江のＧＤＰ、１～９月は2.3％成長中国黒竜江経済マクロ経済貿易統計自動車統計零ホウ10月販売、単月最高の3.8万台中国浙江車両統計自動車NEW賽力斯の10月販売、５カ月連続４万台超え中国重慶車両統計自動車NEW小米ＥＶの10月販売、初の２万台超え中国北京車両統計自動車その他サービス小売りNEW吉利汽車の10月販売、２カ月連続20万台超え中国浙江車両貿易統計自動車NEW理想汽車の10月販売、２カ月連続５万台超え中国北京車両貿易統計決算自動車NEW地方ＧＤＰに改善傾向 24年１～９月、財消費は低迷中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW中国の最新ニュース９月のスマホ出荷、６カ月ぶりマイナス中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機NEWエアコンの格力電器、１～９月は９％増益中国広東電機決算電機不動産NEW家電大手の美的集団、１～９月は14％増益中国広東電機決算電機NEW各国・地域のトップ記事香港高度人材の誘致制度を改善PICK UP経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEWミャンマーＰＭＩ、４カ月連続で悲観圏PICK UP経済マクロ経済統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般NEW中国地方ＧＤＰに改善傾向PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ