西部ビサヤの最低賃金、40ペソ引き上げ

フィリピン西部ビサヤの最低賃金、40ペソ引き上げ経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン政策・法律・規制雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報公務員給与、政府が引き上げ方針ラオス経済雇用・労務政策・法律・規制NEW西部ビサヤの最低賃金、40ペソ引き上げフィリピン経済雇用・労務政策・法律・規制NEW不安定さ増す雇用市場 非正規38.2％に、20代の拡大顕著韓国経済マクロ経済統計雇用・労務香港企業の賃上げ率、本年度は3.8～4.0％香港経済マクロ経済統計雇用・労務労働省、ラオスの就労者に本国送金義務付けミャンマー経済マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制月給中央値、24年６月時点で2745リンギマレーシア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務フィリピンの最新ニュースメトロ銀系投資銀、投信子会社を売却フィリピン金融金融一般証券NEW石破首相、比台風で大統領に「支援用意ある」フィリピン社会社会一般政治一般災害NEW29日為替：＄１＝58.275ペソ（↓）フィリピン金融金融一般証券各国・地域のトップ記事香港香港置地が投資戦略を刷新PICK UP建設不動産建設・プラント小売りNEW韓国新世界が主力２社分離へPICK UP商業食品・飲料小売り更新タイタイで工場のスマート化支援製造ＩＴ一般その他製造NEW各国・地域のトップ記事一覧へ