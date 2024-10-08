ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月）５カ国で上昇率鈍化経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンASEANマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮＣＰＩ【月次リポート】全国（９月）中国経済マクロ経済NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月） ５カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計NEW９月の二輪販売53万台、４カ月連続でプラスインドネシア車両貿易統計二輪車NEW消費者マインド、6.2％急上昇 インフレ軟化で２年半ぶり高水準オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般NEW青島の１～８月経済統計、鉱工業は9.5％増中国山東経済マクロ経済貿易統計エコノミスト６割予測、４Ｑに経済加速へ中国経済マクロ経済インフラ設備投資政策・法律・規制グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月） ５カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（８月） ８％減、主要３市場でマイナスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（７月） ６カ国全てで前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月） 主要６カ国全てで前年上回るシンガポール経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（７月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月） １％減、主要２市場の不振続くシンガポール車両統計自動車各国・地域のトップ記事ミャンマー自動車市場、中国化じわり独自PICK UP車両統計自動車電機政策・法律・規制NEW中国国慶節の人出が20億人超えPICK UP観光マクロ経済その他サービス陸運海運空運観光NEW香港「華潤堂」が香港全店を閉業PICK UP商業保健医療医薬品小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ