比成長率25年まで域内２位、ＡＭＲＯ

フィリピン比成長率25年まで域内２位、ＡＭＲＯ経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグ中国香港韓国ベトナムフィリピン日本ASEANマクロ経済ＣＰＩ９月物価伸び2.63％、１年２カ月ぶり低水準ベトナム経済マクロ経済NEW下位所得層の物価、９月2.5％上昇に鈍化フィリピン経済マクロ経済統計NEW比成長率25年まで域内２位、ＡＭＲＯフィリピン経済マクロ経済NEW消費者物価、９月1.9％上昇 ４年４カ月ぶり低さ、利下げ余地フィリピン経済マクロ経済統計電力・ガス・水道卸売り政策・法律・規制小売りNEW９月のＣＰＩ上昇率、３年半ぶり１％台韓国経済マクロ経済統計９月のＣＰＩ上昇率9.92％、２カ月連続鈍化バングラデシュ経済マクロ経済統計ＧＤＰ住宅ローン急増で経済停滞も 不動産が回復、金融リスクに韓国金融マクロ経済金融一般不動産NEWＧＤＰ7.4％増、製造業好調 ７～９月期、過去８四半期で最高ベトナム経済マクロ経済統計NEW７～９月経済成長率、7.4％に加速ベトナム経済マクロ経済統計NEWＡＭＲＯ、ＡＳＥＡＮの24年成長率下方修正ASEAN経済マクロ経済NEW比成長率25年まで域内２位、ＡＭＲＯフィリピン経済マクロ経済NEW経済３団体、バーツ高で中銀の対応を求めるタイ経済マクロ経済貿易金融一般政策・法律・規制