９月の乗用車販売、スズキなど３社マイナス

インド９月の乗用車販売、スズキなど３社マイナス車両NEW国・地域インド業種車両関連タグ韓国インド日本自動車マクロ経済統計貿易自動車統計９月新車販売は1.5％減 前月比では２桁増、輸入車好調台湾車両統計自動車NEWＥＶ乗用車登録、９月は34％減の4490台タイ車両統計自動車NEW９月の乗用車販売、スズキなど３社マイナスインド車両マクロ経済貿易統計自動車NEW９月商用車販売、主要３社マイナスも日系好調インド車両統計自動車NEW９月の輸出7.5％増 半導体好調、12カ月連続プラス韓国経済マクロ経済貿易統計７月平均賃金、7.4％増の425.7万ウォン韓国経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計９月の乗用車販売、スズキなど３社マイナスインド車両マクロ経済貿易統計自動車NEW８月の香港ドル預金0.2％増、元建ては減少香港金融統計金融一般【月次リポート】香港（９月）香港経済マクロ経済貿易統計金融一般政治一般政策・法律・規制９月の輸出7.5％増 半導体好調、12カ月連続プラス韓国経済マクロ経済貿易統計９月製造業ＰＭＩは49.2、悲観圏３カ月連続インドネシア製造貿易統計その他製造設備投資スポーツバイク、二輪メーカーが市場開拓インドネシア車両貿易統計二輪車