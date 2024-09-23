山東の１～８月経済統計、鉱工業は8.2％増

中国山東山東の１～８月経済統計、鉱工業は8.2％増経済NEW国・地域中国山東業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易ＣＰＩ山東の１～８月経済統計、鉱工業は8.2％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW山東省のＣＰＩ、８月は0.7％上昇中国山東経済マクロ経済統計遼寧の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計所得税の扶養控除額は据え置き、財務省ベトナム経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制財政８月ＣＰＩは1.9％上昇、３カ月ぶり減速マレーシア経済マクロ経済統計８月のＣＰＩ上昇率2.2％ 約３年半ぶり低水準、今後も減速シンガポール経済マクロ経済統計貿易統計浙江の１～８月経済統計、鉱工業は7.6％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW山東の１～８月経済統計、鉱工業は8.2％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW河北の１～８月経済統計、鉱工業は6.8％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW８月の輸出受注額、9.1％増 同月３番目高水準、ＡＩ需要で台湾経済マクロ経済貿易統計NEW８月の自動車輸出、1.7％減の8.6万台タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW