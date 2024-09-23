８月のＣＰＩ上昇率2.2％

シンガポール８月のＣＰＩ上昇率2.2％約３年半ぶり低水準、今後も減速PICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＣＰＩ山東省のＣＰＩ、８月は0.7％上昇中国山東経済マクロ経済統計NEW遼寧の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW所得税の扶養控除額は据え置き、財務省ベトナム経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制財政NEW８月ＣＰＩは1.9％上昇、３カ月ぶり減速マレーシア経済マクロ経済統計NEW８月のＣＰＩ上昇率2.2％ 約３年半ぶり低水準、今後も減速シンガポール経済マクロ経済統計NEW天津の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増中国天津経済マクロ経済統計自動車統計タイ人の車使用年数が伸びる傾向＝調査会社タイ車両マクロ経済統計自動車NEWＵＭＷトヨタ、８月の販売台数は8500台マレーシア車両統計自動車その他サービス小売りNEW自動車ローン利用が増加、ＥＶ普及背景にシンガポール金融統計自動車金融一般NEWＦ１の来場者数、今年は前年を上回る水準シンガポール観光統計自動車観光娯楽スポーツイベントNEW８月のＣＰＩ上昇率2.2％ 約３年半ぶり低水準、今後も減速シンガポール経済マクロ経済統計NEW８月電動車販売、１万台超え 前年比３割増、ＥＶシェア48％にインドネシア車両統計自動車電機NEW貿易統計遼寧の１～８月経済統計、鉱工業は2.8％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW重慶の二輪輸出、上期は全国首位の221万台中国重慶車両貿易統計二輪車NEW中国の風力発電機受注、上期は世界76％中国公益貿易統計その他製造電力・ガス・水道NEW深センの輸出額、１～８月は過去最高更新中国深セン経済マクロ経済貿易統計NEW８月の空港旅客492万人、前年同月比23％増香港運輸統計空運NEW８月輸出11.2％増、半導体好調で同月最高に韓国経済マクロ経済貿易統計NEW