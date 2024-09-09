車メーカーの決算に明暗

中国車メーカーの決算に明暗24年中間期、ＮＥＶ好調が鮮明PICK UP車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車統計決算関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波中国ＥＶジーカーが日本進出、25年に３車種中国浙江車両貿易自動車政策・法律・規制NEW車メーカーの決算に明暗 24年中間期、ＮＥＶ好調が鮮明中国車両統計決算自動車NEWＢＹＤ、ＭＰＶのＥＶ「Ｍ６」を発売タイ車両自動車NEWジェイマート、ＥＶ保険の販売停止タイ金融自動車保険NEWＰＶパワー、ＥＶ充電施設1000カ所設置方針ベトナム車両自動車二輪車電機石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEWビンＧ系タクシー、サービス展開54省市にベトナム車両自動車二輪車その他サービスNEW自動車統計車メーカーの決算に明暗 24年中間期、ＮＥＶ好調が鮮明中国車両統計決算自動車NEW福田汽車の８月販売、２カ月連続マイナス中国北京車両統計自動車NEW８月ＰＰＩは1.8％下落、需要不足が影響中国経済マクロ経済統計NEW日本の中古車ミャンマー輸出、上期６％減ミャンマー車両貿易統計自動車電機NEW７月流通業売上高、７％増の1490億リンギマレーシア商業マクロ経済統計自動車卸売り小売りNEWＥＶシェア、40年までに80％ 独特の車両規制などが背景にASEAN車両統計自動車電機環境NEW