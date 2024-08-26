プロトン、トリニダード・トバゴに261台出荷

マレーシアプロトン、トリニダード・トバゴに261台出荷車両NEW国・地域マレーシア業種車両関連タグマレーシア中南米自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＮＩＯ、武漢で充電設備の製造拡大中国湖北車両自動車その他製造陸運NEWＥＶ電池の情報公開義務化へ、相次ぐ火災で韓国車両自動車政策・法律・規制車部品NEW長安汽車、タイ工場で左ハンドル車生産視野タイ車両自動車NEW一部ＥＶ向け保険の損害率100％＝保険会社タイ金融自動車保険NEWベンツ、現地組立のＥＶ「ＥＱＳ450」発売タイ車両自動車NEW中国ＥＶ組立生産のＴＭＴ、経営不振にベトナム車両自動車NEW自動車統計中通客車、中間期は純利益2.1倍＝販売増で中国山東車両統計決算自動車NEW広東省の鉱工業生産、１～７月は5.7％増中国広東経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造インフラ設備投資その他サービス政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW１～７月の財政収入2.6％減、下げ縮小中国経済マクロ経済統計不動産政策・法律・規制財政NEW７月の住宅ローン残高、18カ月連続過去最高台湾金融統計自動車金融一般不動産建設・プラントNEWフォーブス2000、上位500社に韓国企業９社韓国経済マクロ経済統計NEWＳＥＴ上場企業、上半期の売上高は６％増タイ経済マクロ経済統計自動車その他製造その他サービス不動産建設・プラント小売りNEW