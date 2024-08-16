しぼむ中間層、５年で14％減

インドネシアしぼむ中間層、５年で14％減インドネシア大分析、消費影響もPICK UP経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰバーツ高、13カ月ぶり水準に 34バーツ突破、対円では下落傾向タイ金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW経済成長には税制改革が不可欠＝ＯＥＣＤマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEWしぼむ中間層、５年で14％減 インドネシア大分析、消費影響もインドネシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW留学生数27万人に制限、有名大は10億＄損失かオーストラリア経済マクロ経済統計社会一般教育政策・法律・規制NEW【豪ドル為替マーケット分析】 ＜みずほ銀行・第８回＞パウエル議長９月利下げシグナルオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW第１四半期の家計債務70兆円、ＧＤＰ比91％タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制失業率しぼむ中間層、５年で14％減 インドネシア大分析、消費影響もインドネシア経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW２Ｑの雇用数、0.4％減の3950万人タイ経済マクロ経済統計景気後退回避へ正念場、利下げ「後手」懸念も米国経済マクロ経済政策・法律・規制米の９月利下げ既定路線に、ＦＲＢ議長講演米国金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制労働力人口、20～24歳が最少 総人口は2.8億人に、内務省統計インドネシア経済マクロ経済統計雇用・労務７月失業率3.45％、同月では24年ぶり低さ台湾経済マクロ経済統計雇用・労務