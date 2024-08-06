北京市のデジタル経済、上期生産額7.8％増

中国北京北京市のデジタル経済、上期生産額7.8％増経済NEW国・地域中国北京業種経済関連タグ中国自動車保健医療医薬品ＩＴ一般電子・コンピューター通信マクロ経済統計ＧＤＰ珠江デ９市の上期ＧＤＰ、深センが高い伸び中国広東経済マクロ経済統計NEW北京市のデジタル経済、上期生産額7.8％増中国北京経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信保健医療医薬品NEW海洋経済の生産額、上期は5.6％増中国経済マクロ経済貿易統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道海運NEW東南ア向けＦＤＩ、23年に中国超えタイ経済統計設備投資NEW保険市場、上期は微増の1.8億ドルカンボジア金融統計保険NEWリエル使用拡大、首相が民間企業に呼びかけカンボジア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW自動車統計力帆の７月販売23％減、３カ月連続マイナス中国重慶車両統計自動車NEW北汽新能源の７月新車販売、１万台超え記録中国北京車両統計自動車NEW東風汽車、武漢にグローバルイノベ拠点中国湖北車両統計自動車NEW商用ＮＥＶの遠程汽車、生産30万台到達中国浙江車両統計自動車NEW奇瑞の７月販売、30％増の19.5万台中国安徽車両貿易統計自動車NEW宇通客車、７月販売は９％減＝７カ月ぶり中国河南車両統計自動車NEW