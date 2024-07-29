上期の輸入車販売９％減、高級車厳しく

中国上期の輸入車販売９％減、高級車厳しく車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国日本欧州自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波上期の輸入車販売９％減、高級車厳しく中国車両貿易統計自動車NEWＢＹＤが新モデル２車種投入、ＰＨＶで攻勢中国深セン車両自動車陸運NEW設備更新などを一層促進へ ３千億元拠出、補助増額など中国経済マクロ経済自動車電機その他製造インフラ設備投資建設・プラント環境政策・法律・規制財政NEWソウル市、ＥＶ充電器の利用制限を導入へ韓国車両自動車政策・法律・規制車部品NEW現代自・起亜が最高益 ＳＵＶや環境車好調、為替差益も韓国車両決算自動車NEW現代自、タクシー最大手に新型ＥＶ引き渡しインドネシア車両自動車電機陸運環境NEW自動車統計上期の輸入車販売９％減、高級車厳しく中国車両貿易統計自動車NEW広州市のＧＤＰ、１～６月は2.5％成長中国広東経済マクロ経済統計NEW１～６月の工業企業利益3.5％増、伸び拡大中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW６月の住宅ローン残高、17カ月連続過去最高台湾金融統計自動車金融一般不動産NEW【中国自動車ランキング】６月中国車両統計自動車広州市の船舶輸出額、上半期は48.8％増中国広東製造貿易統計自動車その他製造海運貿易統計上海市の上半期貿易、2.1兆元で過去最高中国上海経済マクロ経済貿易統計NEW江蘇蘇州のＧＤＰ成長率、上半期は6.2％中国江蘇経済マクロ経済統計NEW上期の輸入車販売９％減、高級車厳しく中国車両貿易統計自動車NEWソフト・情報サービス、上期は11.5％増収中国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他サービスNEW４～６月蜂蜜輸出544トン、６割が日本向けミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW実勢相場、4900チャット後半に下落ミャンマー金融統計金融一般NEW