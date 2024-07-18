アジア開銀、比の成長率予測6.0％を維持

フィリピンアジア開銀、比の成長率予測6.0％を維持PICK UP経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピンマクロ経済統計ＧＤＰ北京のＧＤＰ、１～６月は5.4％成長中国北京経済マクロ経済統計NEW中国のインフレ率予測を下方修正、ＡＤＢ中国経済マクロ経済統計NEW24年の中国成長率5.0％に上方修正、ＩＭＦ中国経済マクロ経済NEW１Ｑの家計負債、ＧＤＰ比98％で世界４位韓国金融マクロ経済金融一般NEWバングラとの横展開に魅力 タイから見る印・バングラ（下）タイ経済マクロ経済政策・法律・規制NEW東南ア物価上昇率、1.1ポイント上方修正ASEAN経済マクロ経済統計NEW失業率一行ニュース（17日付）中国経済マクロ経済NEWアジア開銀、比の成長率予測6.0％を維持フィリピン経済マクロ経済統計NEW小売売上高の伸び率がコロナ後最小、６月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売り不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食「利上げなら失業率は急上昇」資産運用会社オーストラリア経済マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制６月就業者9.6万人増、高齢者がけん引韓国経済マクロ経済統計雇用・労務５月も失業率横ばい、７カ月連続3.3％マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務