６月新車販売台数、1.9％減

台湾６月新車販売台数、1.9％減ＥＶは単月最高更新、テスラ急増PICK UP車両NEW国・地域台湾業種車両関連タグ台湾自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ナタ汽車の６月販売、16％減の１万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの６月販売2.1万台、過去最高を更新中国上海車両統計自動車NEWＢＹＤの６月新車販売、単月最高を更新中国深セン車両貿易統計自動車NEW小鵬の新車販売、２カ月連続で１万台超え中国広東車両統計自動車ＩＴ一般NEW車リコール、24年上期は66％増の364万台中国車両自動車政策・法律・規制車部品NEW吉利の６月販売、24％増の16万台中国浙江車両統計自動車NEW自動車統計ナタ汽車の６月販売、16％減の１万台中国浙江車両統計自動車NEWＮＩＯの６月販売2.1万台、過去最高を更新中国上海車両統計自動車NEW賽力斯の６月販売、2.6倍の4.9万台中国重慶車両統計自動車NEW吉利の６月販売、24％増の16万台中国浙江車両統計自動車NEWＢＹＤの６月新車販売、単月最高を更新中国深セン車両貿易統計自動車NEW小鵬の新車販売、２カ月連続で１万台超え中国広東車両統計自動車ＩＴ一般NEW