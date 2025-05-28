ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月）米関税発動前の駆け込み輸出も経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月） 米関税発動前の駆け込み輸出もASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（３月） 輸出12％増、５カ国でプラスASEAN経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（３月） ２％増、２カ月連続でプラスASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（３月） ３カ国で上昇率鈍化ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（２月） ６カ国全てで前年同月上回るASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（２月） 輸出５％減、３カ国でマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計シンガポールの最新ニュース内閣改造人事、若返り図る 23日に発足、新人も起用シンガポール政治政治一般選挙空港地上業務ＳＡＴＳ、通期純利益4.3倍シンガポールサービス決算その他サービス空運京都信用金庫、フェア初開催で食の魅力訴求シンガポール食品食品・飲料各国・地域のトップ記事ミャンマー東南アジアの54社、軍政に関与＝人権団体PICK UP政治社会一般政治一般軍事外交NEW中国中国ＩＰトイに熱視線PICK UP商業決算その他製造その他サービス社会一般小売りNEW香港本土車の香港乗り入れに遅れPICK UP運輸自動車陸運観光政策・法律・規制小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ