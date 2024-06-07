トヨタの５月販売13.6％減、市場環境厳しく

中国トヨタの５月販売13.6％減、市場環境厳しく車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国日本自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波トヨタの５月販売13.6％減、市場環境厳しく中国車両統計自動車NEW車買い替え補助金、申請数４万件突破中国車両統計自動車電機政策・法律・規制小売りNEW上汽の５月販売17％減、２カ月連続マイナス中国上海車両統計自動車NEW昊ハク、Ｌ３対応車のグローバルモデル発売中国広東車両自動車ＩＴ一般NEWＮＩＯ、１～３月期は赤字額１割拡大中国上海車両決算自動車NEW広汽集団の５月販売、５カ月連続のマイナス中国広東車両統計自動車NEW自動車統計トヨタの５月販売13.6％減、市場環境厳しく中国車両統計自動車NEW車買い替え補助金、申請数４万件突破中国車両統計自動車電機政策・法律・規制小売りNEW広汽集団の５月販売、５カ月連続のマイナス中国広東車両統計自動車NEW上汽の５月販売17％減、２カ月連続マイナス中国上海車両統計自動車NEW日産の５月販売2.8％減、２カ月連続減少中国車両統計自動車NEWバスの中通客車、５月販売は８割増の1045台中国山東車両統計自動車NEW