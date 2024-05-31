【ラオス経済通信】ＥＶトゥクトゥクが拡大　第195回

ラオス【ラオス経済通信】ＥＶトゥクトゥクが拡大 第195回経済NEW国・地域ラオス業種経済関連タグ中国韓国タイベトナムラオス自動車電機農林・水産陸運ＩＴ一般電力・ガス・水道マクロ経済統計政策・法律・規制環境関連トピックス・特集・連載ラオス経済通信ＧＤＰ今後２年の環境目標を発表 主産業のＣＯ２、2.6億トン削減中国経済マクロ経済自動車化学一般鉄鋼・金属その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資建設・プラント環境政策・法律・規制NEW24年ＧＤＰ成長予測は3.94％ 上方修正、ＡＩ需要活況で輸出も台湾経済マクロ経済貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューターNEW【ラオス経済通信】ＥＶトゥクトゥクが拡大 第195回ラオス経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機農林・水産電力・ガス・水道陸運環境政策・法律・規制NEW東南ア新車、「優等生」不調 ４月販売、マレーシア首位に浮上マレーシア車両マクロ経済統計自動車金融一般NEWＯＥＣＤ加盟でＧＤＰ引き上げ効果＝調整相インドネシア経済マクロ経済貿易政策・法律・規制外交NEW化粧品産業が急成長、３年間で事業者43％増インドネシア化学統計化学一般イベントNEW自動車統計【中国自動車ランキング】４月中国車両統計自動車NEW重慶の１～４月経済統計、鉱工業は9.1％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計NEW【ラオス経済通信】ＥＶトゥクトゥクが拡大 第195回ラオス経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機農林・水産電力・ガス・水道陸運環境政策・法律・規制NEW東南ア新車、「優等生」不調 ４月販売、マレーシア首位に浮上マレーシア車両マクロ経済統計自動車金融一般NEW自動車１台当たりの利益減少 今年は17年比３割減、価格下落で中国車両マクロ経済統計決算自動車車部品５月鉱工業生産は９％増 コロナ前水準に、鋼材がけん引ベトナム経済マクロ経済統計ラオス経済通信【ラオス経済通信】ＥＶトゥクトゥクが拡大 第195回ラオス経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機農林・水産電力・ガス・水道陸運環境政策・法律・規制NEW【ラオス経済通信】カーボンクレジット取引に関する政府令を整備へ 第194回ラオス経済マクロ経済統計陸運環境政策・法律・規制小売り【ラオス経済通信】輸出企業の外貨管理を強化 第193回ラオス経済マクロ経済貿易鉱業金融一般陸運雇用・労務政策・法律・規制【ラオス経済通信】ウドムサイ県で太陽光発電事業を開始 第192回ラオス経済マクロ経済貿易インフラ電力・ガス・水道陸運空運社会一般【ラオス経済通信】越境石炭ベルトコンベアーを建設へ 第191回ラオス経済マクロ経済貿易自動車石油・石炭・ガス鉱業インフラ陸運観光娯楽政策・法律・規制【ラオス経済通信】アジア開銀が経済成長予測を下方修正 第190回ラオス経済マクロ経済統計石油・石炭・ガス倉庫空運観光環境政策・法律・規制