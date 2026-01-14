今年のＣＬＭＶ成長率5.6％に減速＝ＳＣＢ

タイ今年のＣＬＭＶ成長率5.6％に減速＝ＳＣＢ経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイベトナムミャンマーカンボジアラオスマクロ経済統計ＧＤＰ今年のＣＬＭＶ成長率5.6％に減速＝ＳＣＢタイ経済マクロ経済統計NEW省市別ＧＤＰ伸び率、北部が上位を独占ベトナム経済マクロ経済NEW欧州企業の10～12月景況感、過去７年で最高ベトナム経済マクロ経済NEW【年始インタビュー】改革の「実行力」に注目 内需の拡大に期待、ＨＣＭ商工会ベトナム経済マクロ経済NEW外国人客誘致、26年は1600万～1760万人目標インドネシア観光統計観光政策・法律・規制NEW今年の経済成長率2.5～3.0％、香港大予測香港経済マクロ経済統計雇用・労務タイの最新ニュースＰＴＴやＣＰ、小規模モールの増設加速タイ商業小売り化学ブラスケム、４～６月に工場着工目標タイ化学化学一般建設・プラント副首相、ディズニーランド誘致に再度言及タイ観光観光娯楽政策・法律・規制各国・地域のトップ記事中国ＥＵ向けのＥＶ輸出２割増もPICK UP車両貿易自動車食品・飲料農林・水産設備投資政策・法律・規制NEW香港被災者転居先巡り議論広がるPICK UP社会不動産建設・プラント社会一般事件政策・法律・規制災害NEW台湾高鉄延伸、政権周辺にも異論PICK UP運輸インフラ建設・プラント陸運政治一般選挙NEW各国・地域のトップ記事一覧へ