３月輸出額7.3％減、３カ月ぶりマイナス

フィリピン３月輸出額7.3％減、３カ月ぶりマイナスPICK UP経済NEW国・地域フィリピン業種経済関連タグフィリピン自動車食品・飲料鉄鋼・金属精密機器機械その他製造電子・コンピューター石油・石炭・ガスマクロ経済統計貿易自動車統計製造業の海外直接投資、23年は19年水準回復中国製造統計自動車電子・コンピューター電機その他製造インフラ設備投資車部品NEW長安汽車の４月販売、15.5％増の21万台中国重慶車両統計自動車NEW日産の４月販売、10％減の5.5万台中国車両統計自動車NEW宇通客車の１Ｑは純利益5.5倍、販売好調中国河南車両貿易統計決算自動車NEWホンダの４月販売22％減、３カ月連続減少中国車両統計自動車NEW３月輸出額7.3％減、３カ月ぶりマイナスフィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター食品・飲料鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガスNEW貿易統計宇通客車の１Ｑは純利益5.5倍、販売好調中国河南車両貿易統計決算自動車NEW４月輸出額、６カ月連続増 ＡＩ需要で、ＩＴ製品がけん引台湾経済マクロ経済貿易統計NEW荷主協会、輸出予測を１～２％増に据え置きタイ経済貿易統計NEW国境貿易停滞、タイ紙「向こう数カ月肝要」ミャンマー経済マクロ経済貿易統計文化・宗教政治一般軍事NEW３月輸出額7.3％減、３カ月ぶりマイナスフィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター食品・飲料鉄鋼・金属その他製造精密機器機械石油・石炭・ガスNEW山西のＧＤＰ、１～３月は1.2％成長中国山西経済マクロ経済貿易統計