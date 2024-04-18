24年成長率予測、5.0％で据え置き＝ＩＭＦ

インドネシア24年成長率予測、5.0％で据え置き＝ＩＭＦ経済国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済統計ＣＰＩ湖南省のＧＤＰ、１～３月は4.8％成長中国湖南経済マクロ経済統計北京のＧＤＰ、１～３月は6.0％成長中国北京経済マクロ経済統計24年成長率予測、5.0％で据え置き＝ＩＭＦインドネシア経済マクロ経済統計天津のＧＤＰ、１～３月は5.3％成長中国天津経済マクロ経済統計24年成長率予測、ＩＭＦが4.4％に上方修正マレーシア経済マクロ経済統計ＮＺの１ＱＣＰＩ、４％上昇で３年ぶり低水準ニュージーランド経済マクロ経済統計建設・プラントＧＤＰ四川省のＧＤＰ、１～３月は6.1％成長中国四川経済マクロ経済統計湖南省のＧＤＰ、１～３月は4.8％成長中国湖南経済マクロ経済統計北京のＧＤＰ、１～３月は6.0％成長中国北京経済マクロ経済統計スポーツ産業はＧＤＰの1.4％ 補助金で振興へ、今年２億HKドル香港経済マクロ経済観光娯楽スポーツイベント政策・法律・規制財政三三会、次期政権に電気値上げしないよう期待台湾経済マクロ経済貿易電力・ガス・水道政治一般政策・法律・規制ＯＥＣＤ加盟申請、経済成長促進などが目的タイ経済マクロ経済政策・法律・規制外交失業率３月の失業率、若年層は横ばいの15.3％中国経済マクロ経済統計雇用・労務１～３月の失業率3.0％、５期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務ホワイトカラー求人、１Ｑは12％減＝ＪＡＣマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務24年成長率予測、5.0％で据え置き＝ＩＭＦインドネシア経済マクロ経済統計豪３月失業率3.8％に悪化、需給逼迫は続くオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務ＩＭＦ、台湾の成長率予測3.1％に引き上げ台湾経済マクロ経済統計