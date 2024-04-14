中国３月輸出7.5％減比較値の高さ影響、車など好調PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国韓国日本ASEAN米国欧州自動車車部品電機繊維鉄鋼・金属精密機器紙・パルプ機械その他製造ＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス鉱業マクロ経済統計貿易自動車統計一汽解放の３月販売、13％増の3.4万台中国吉林車両統計自動車NEW中国車業界のＭ＆Ａ、２年連続減少＝ＰｗＣ中国車両統計自動車金融一般証券車部品NEW福田汽車の３月販売、６％増の7.2万台中国北京車両統計自動車NEWＧＭの中国販売、１～３月は４％減の44万台中国車両貿易統計自動車NEW３月輸出7.5％減 比較値の高さ影響、車など好調中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器紙・パルプ機械石油・石炭・ガス鉱業車部品NEW３月新車販売、前年比９％減 下落幅１桁に、商用車が回復ベトナム車両統計自動車NEW貿易統計３月輸出7.5％減 比較値の高さ影響、車など好調中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器紙・パルプ機械石油・石炭・ガス鉱業車部品NEW１～３月の人民元貸出、増加額は9.5兆元中国金融マクロ経済貿易統計金融一般NEWＧＭの中国販売、１～３月は４％減の44万台中国車両貿易統計自動車NEW３月の中小景況感、２カ月連続で改善香港経済マクロ経済統計NEW中小企業景況感、１Ｑは改善 売上高など楽観、コスト増が課題マレーシア経済マクロ経済統計NEW１～３月期ＧＤＰ成長率2.7％ ６期ぶり高水準、大物公演相次ぎシンガポール経済マクロ経済統計NEW