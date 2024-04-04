半導体回復も深まる懸念

韓国半導体回復も深まる懸念輸出依存度２割、リスクにぜい弱PICK UP経済国・地域韓国業種経済関連タグ韓国自動車車部品ＩＴ一般マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波五菱汽車の新車販売、３月は17％増中国広西車両統計自動車東風汽車の３月販売、0.7％減の19.1万台中国湖北車両統計自動車滴滴と広汽、自動運転車量産の共同会社設立中国北京車両自動車ＩＴ一般陸運ＬＧエナジー、１Ｑは営業益75.2％減韓国車両統計自動車車部品フォードがＥＶ生産延期、電池合弁に影響か韓国車両自動車車部品起亜がＨＶモデル群拡大、ＥＶ需要低下で韓国車両自動車ＧＤＰ半導体回復も深まる懸念 輸出依存度２割、リスクにぜい弱韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般車部品保険料収入、１月は８％増の4000米ドルカンボジア金融統計金融一般保険政策金利据え置き、７会合連続 インフレは「ピーク過ぎた」中銀インド金融統計金融一般地域別の経済規模、東部躍進 １人当りＧＰＰ、ラヨーン県首位タイ経済マクロ経済統計政策・法律・規制24年通年目標の達成に努力呼びかけ、首相ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制通年の経済成長目標6.5％を提案、計投相ベトナム経済マクロ経済政策・法律・規制自動車統計重慶の１～２月経済統計、鉱工業は8.7％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計奇瑞の３月新車販売、45％増の18.2万台中国安徽車両貿易統計自動車五菱汽車の新車販売、３月は17％増中国広西車両統計自動車東風汽車の３月販売、0.7％減の19.1万台中国湖北車両統計自動車ホンダの３月販売26％減、現地勢値下げで中国車両統計自動車一汽解放の23年は純利益2.1倍、販売増で中国吉林車両統計決算自動車貿易統計重慶の１～２月経済統計、鉱工業は8.7％増中国重慶経済マクロ経済貿易統計１～２月のサービス貿易、23％増の1.2兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光奇瑞の３月新車販売、45％増の18.2万台中国安徽車両貿易統計自動車３月ＰＭＩは上昇、３カ月ぶり楽観圏香港経済マクロ経済貿易統計半導体回復も深まる懸念 輸出依存度２割、リスクにぜい弱韓国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般車部品２月の経常収支、68.6億米ドル黒字韓国経済マクロ経済貿易統計