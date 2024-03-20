24年ＧＤＰ成長率は４～５％

マレーシア24年ＧＤＰ成長率は４～５％旺盛な内需がけん引、中銀見通しPICK UP経済NEW国・地域マレーシア業種経済関連タグマレーシア金融一般マクロ経済統計貿易政策・法律・規制ＧＤＰ【地方羅針盤】遼寧省瀋陽市中国遼寧経済マクロ経済統計NEW３月の景気楽観指数、４カ月連続上昇台湾経済マクロ経済統計NEW24年ＧＤＰ成長率は４～５％ 旺盛な内需がけん引、中銀見通しマレーシア経済マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制NEW政策金利６％で据え置き、５カ月連続インドネシア金融マクロ経済金融一般NEW【税務解説】インドネシア税制と国際比較インドネシア経済マクロ経済財政NEW【つれづれルピア】米 金利利下げの動向インドネシア経済マクロ経済NEW失業率24年ＧＤＰ成長率は４～５％ 旺盛な内需がけん引、中銀見通しマレーシア経済マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制NEW鉱工業生産が２年ぶり高水準 製造業が回復傾向、１～２月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食12～２月の失業率2.9％、５期連続横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務23年４Ｑの雇用増加数、大幅に縮小シンガポール経済統計雇用・労務常務会議、経済目標実現に部門間協力強化中国経済マクロ経済農林・水産教育政策・法律・規制２月就業者32.9万人増、高齢者がけん引韓国経済マクロ経済統計雇用・労務貿易統計四川の１～２月経済統計、鉱工業は6.3％増中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW湖北の１～２月経済統計、鉱工業は7.9％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW１～２月輸出受注額、４％減 最終製品需要の回復見られず台湾経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューターNEW24年ＧＤＰ成長率は４～５％ 旺盛な内需がけん引、中銀見通しマレーシア経済マクロ経済貿易統計金融一般政策・法律・規制NEW地域統括拠点、コスト削減目的が最多＝調査マレーシア経済マクロ経済統計NEW２月の自動車生産、前年比20％減の9.9万台インドネシア車両貿易統計自動車NEW