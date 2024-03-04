企業の98％が新卒採用意向

台湾企業の98％が新卒採用意向人手不足で、直近13年の最高PICK UP経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾金融一般ＩＴ一般電子・コンピューターマクロ経済統計雇用・労務関連トピックス・特集・連載アジア賃金・給与情報アジア賃金・給与情報企業の98％が新卒採用意向 人手不足で、直近13年の最高台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般雇用・労務NEW隣国への頭脳流出止まらず リンギ安や給与格差、両国に不利益もマレーシア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務外交NEW25年からビザの給与要件上昇 高技能労働者向け、63万円以上へシンガポール経済雇用・労務政策・法律・規制NEW23年12月平均賃金、横ばいの443万ウォン韓国経済マクロ経済統計雇用・労務衣料業界、賃上げ法成立で12万人失業もフィリピン繊維貿易繊維雇用・労務政策・法律・規制今年の最低賃金引き上げ幅抑制を＝財界オーストラリア経済マクロ経済雇用・労務貿易統計北京大興空港、24年の旅客数4500万人へ中国北京運輸マクロ経済貿易統計設備投資空運NEW吉利の２月販売は前月比半減、春節影響中国浙江車両貿易統計自動車NEW電動車の１月世界販売、中国勢シェアは66％中国車両貿易統計自動車NEW企業の98％が新卒採用意向 人手不足で、直近13年の最高台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般雇用・労務NEWコメ連盟、24年度輸出目標は200万トンミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産NEW隣国への頭脳流出止まらず リンギ安や給与格差、両国に不利益もマレーシア経済マクロ経済統計社会一般雇用・労務外交NEW