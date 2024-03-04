豪上場企業の上期決算、７割が予測超え

オーストラリア豪上場企業の上期決算、７割が予測超え経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済決算ＧＤＰマカオの実質ＧＤＰ、23年は80.5％成長マカオ経済マクロ経済統計観光娯楽小売りNEW豪上場企業の上期決算、７割が予測超えオーストラリア経済マクロ経済決算金融一般NEW23年の財政赤字、ＧＤＰ比５％の目標達成マレーシア経済マクロ経済統計財政24年の投資認可額、政府目標は８～10％増マレーシア経済マクロ経済統計その他製造設備投資その他サービス60年ＧＤＰ先進国最低に、人口減対策不十分で日本経済マクロ経済ＩＴ一般社会一般雇用・労務政策・法律・規制財政24年ＧＤＰ成長予測は3.43％ 22年以降で最高、ＣＰＩは1.85％台湾経済マクロ経済統計失業率23年４Ｑの雇用の伸び、観光業回復で1.7％タイ経済マクロ経済統計NEW豪上場企業の上期決算、７割が予測超えオーストラリア経済マクロ経済決算金融一般NEW中小企業向け税制優遇、10年延長へ台湾経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制シーク求人給与の伸び鈍化、実質は依然増加オーストラリア経済マクロ経済統計その他サービスメディア雇用・労務上海の新規就業者、今年は55万人以上目標に中国上海経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制１月失業率3.31％、５カ月連続低下台湾経済マクロ経済統計雇用・労務