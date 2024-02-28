外資が内陸への投資に意欲的

中国外資が内陸への投資に意欲的今後３年で沿海部のみは２割以下PICK UP経済国・地域中国業種経済関連タグ中国陸運マクロ経済統計貿易設備投資ＧＤＰ外資が内陸への投資に意欲的 今後３年で沿海部のみは２割以下中国経済マクロ経済貿易統計設備投資陸運24年ＧＤＰは2.5～3.5％成長、政府予測香港経済マクロ経済統計財政ＮＺは一層の供給ショックに備えよ＝生産性委ニュージーランド経済マクロ経済貿易統計食品・飲料雇用・労務政策・法律・規制子育ての経済負担が世界最大 １人ＧＤＰの６倍、高卒で54万元中国経済マクロ経済統計社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制テイラー効果で５億Ｓドル 専門家試算、政府も助成で後押しシンガポール媒体マクロ経済観光娯楽イベント富士フイルム、販売強化へ セブに新拠点、売上高１桁増狙うフィリピン電機マクロ経済電子・コンピューター電機保健医療その他サービス小売り貿易統計太陽光関連部品、23年生産量が過去最高更新中国製造貿易統計その他製造電力・ガス・水道外資が内陸への投資に意欲的 今後３年で沿海部のみは２割以下中国経済マクロ経済貿易統計設備投資陸運24年ＧＤＰは2.5～3.5％成長、政府予測香港経済マクロ経済統計財政４Ｑの金融収支、流出額は285億米ドル台湾経済マクロ経済統計輸出受注額、２カ月ぶり増加 春節連休控え在庫補充需要が拡大台湾経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター１月の肥料輸出、韓国向けが10倍超に急増ベトナム化学貿易統計化学一般農林・水産