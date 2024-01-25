上海の電動車保有量が129万台、世界首位

中国上海上海の電動車保有量が129万台、世界首位車両NEW国・地域中国上海業種車両関連タグ中国自動車陸運ＩＴ一般統計貿易政策・法律・規制インフラ関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波上海の電動車保有量が129万台、世界首位中国上海車両貿易統計自動車ＩＴ一般インフラ陸運政策・法律・規制NEWリチウム電池の海外生産拡大、昨年13社推進中国製造統計自動車その他製造設備投資車部品NEWベンツの大手代理店２社、中国ＥＶを拡販タイ車両自動車NEWＢＹＤ、参入発表１週間で数百台の事前予約インドネシア車両自動車電機NEW吉利系商用車の遠程、トルコに進出中国浙江車両貿易自動車ＮＥＶ技能工育成を強化、市場拡大で人材難中国車両自動車雇用・労務自動車統計上海の電動車保有量が129万台、世界首位中国上海車両貿易統計自動車ＩＴ一般インフラ陸運政策・法律・規制NEW長城の23年本決算15％減益、為替の影響で中国河北車両貿易統計決算自動車NEWリチウム電池の海外生産拡大、昨年13社推進中国製造統計自動車その他製造設備投資車部品NEW河南のＧＤＰ、23年は4.1％成長＝目標未達中国河南経済マクロ経済統計NEW吉林のＧＤＰ、23年は6.3％成長＝目標達成中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEWＬＮＧトラック、23年販売は最多15万台超中国車両統計自動車石油・石炭・ガス陸運NEW貿易統計吉林のＧＤＰ、23年は6.3％成長＝目標達成中国吉林経済マクロ経済貿易統計NEW今年の物価上昇率0.4％予測、ゴールドマン中国経済マクロ経済貿易統計NEW上海の電動車保有量が129万台、世界首位中国上海車両貿易統計自動車ＩＴ一般インフラ陸運政策・法律・規制NEW長城の23年本決算15％減益、為替の影響で中国河北車両貿易統計決算自動車NEW即席麺輸出、23年は過去最高 韓流追い風に東南ア向け好調韓国食品貿易統計食品・飲料NEW12月の医薬品輸入額、３千万ドルを突破ミャンマー医薬貿易統計医薬品NEW