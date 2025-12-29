NNA ASIA

サービス案内
    中国
    深セン

    不動産の万科、債権37億元の償還30日猶予へ

    建設
    NEW
    国・地域
    中国
    深セン
    業種
    建設
    関連タグ

    中国の最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ
    ▶広告掲載について

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー