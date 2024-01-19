上汽が新車運搬船を運航、海外販売拡大へ

中国上海上汽が新車運搬船を運航、海外販売拡大へ車両NEW国・地域中国上海業種車両関連タグ中国自動車海運統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波上海外高橋の23年車輸出、過去最高103万台中国上海車両マクロ経済貿易統計自動車海運NEWＢＹＤがインドネシアに工場、年産15万台中国深セン車両自動車設備投資建設・プラントNEW東風汽車、蘇州でロボタクシーの実証実験中国江蘇運輸自動車ＩＴ一般陸運NEW上汽が新車運搬船を運航、海外販売拡大へ中国上海車両貿易統計自動車海運NEW動力電池業界で値下げの波か、最大手に動き中国車両自動車その他製造車部品NEW新エネ車の販促相次ぐ、半月で８ブランド中国車両自動車NEW自動車統計上海外高橋の23年車輸出、過去最高103万台中国上海車両マクロ経済貿易統計自動車海運NEW上汽が新車運搬船を運航、海外販売拡大へ中国上海車両貿易統計自動車海運NEW造船３指標が初の５割超、23年の世界シェア中国製造統計その他製造海運NEW23年の保険料収入3.8兆円、保険委予測タイ金融統計金融一般保険NEW豪23年レンタカー販売、ハイラックスが最多オーストラリア車両統計自動車NEW長安の24年販売目標280万台、ＮＥＶ56％増中国重慶車両貿易統計自動車貿易統計中国、日本産水産物40％減＝３年ぶり低水準中国農水貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制NEW上海外高橋の23年車輸出、過去最高103万台中国上海車両マクロ経済貿易統計自動車海運NEW上汽が新車運搬船を運航、海外販売拡大へ中国上海車両貿易統計自動車海運NEW賃貸オフィスの不振継続 ４Ｑの４大都市、新規供給増で中国建設統計その他サービス不動産建設・プラント小売り外食・飲食NEW10～12月の失業率2.9％、３期連続横ばい香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEWＡＭＲＯ、比の24年成長率6.3％と予測フィリピン経済マクロ経済統計NEW