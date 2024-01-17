23年の車産業が全分野で増加、輸出額最高に

韓国23年の車産業が全分野で増加、輸出額最高に車両国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波長安の24年販売目標280万台、ＮＥＶ56％増中国重慶車両貿易統計自動車理想が値下げ販促、今年の販売目標80万台中国北京車両自動車24年の新車販売3200万台へ、商用車が２桁増中国車両貿易統計自動車車部品現代自の中国・重慶工場、現地企業に売却韓国車両自動車23年の車産業が全分野で増加、輸出額最高に韓国車両統計自動車アウディ、中国からのＥＶ輸入販売を計画タイ車両貿易自動車自動車統計長安の24年販売目標280万台、ＮＥＶ56％増中国重慶車両貿易統計自動車10～12月の工業設備稼働率、75.9％に上昇中国経済マクロ経済統計自動車その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道24年の新車販売3200万台へ、商用車が２桁増中国車両貿易統計自動車車部品合肥市、24年経済成長目標は「６％前後」中国安徽経済マクロ経済統計政策・法律・規制12月の経済指標、小売売上高の伸び鈍化中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道設備投資その他サービス不動産建設・プラント雇用・労務小売り外食・飲食23年のＧＤＰ成長率5.2％ 政府目標達成、消費主導で中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般その他製造インフラ設備投資その他サービス社会一般雇用・労務政策・法律・規制小売り貿易統計長安の24年販売目標280万台、ＮＥＶ56％増中国重慶車両貿易統計自動車理想が値下げ販促、今年の販売目標80万台中国北京車両自動車24年の新車販売3200万台へ、商用車が２桁増中国車両貿易統計自動車車部品現代自の中国・重慶工場、現地企業に売却韓国車両自動車23年の車産業が全分野で増加、輸出額最高に韓国車両統計自動車アウディ、中国からのＥＶ輸入販売を計画タイ車両貿易自動車