【フィリピン為替情報】ペソは２カ月半ぶり安値、利下げ発言で

フィリピン【フィリピン為替情報】ペソは２カ月半ぶり安値、利下げ発言で金融NEW国・地域フィリピン業種金融関連タグフィリピン金融一般証券マクロ経済統計貿易政策・法律・規制政治一般外交関連トピックス・特集・連載フィリピン為替情報ＣＰＩ江蘇の12月ＣＰＩ、３カ月連続で下落中国江蘇経済マクロ経済統計NEW広東省の12月ＣＰＩ、２カ月連続のマイナス中国広東経済マクロ経済統計NEW12月ＣＰＩは0.3％下落、３カ月連続マイナス中国経済マクロ経済統計NEW一行ニュース（12～14日付）中国経済マクロ経済NEW【フィリピン為替情報】ペソは２カ月半ぶり安値、利下げ発言でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交NEW12月のＣＰＩ上昇率5.7％、前月から加速インド経済マクロ経済統計食品・飲料繊維その他製造農林・水産電力・ガス・水道娯楽教育小売り外食・飲食NEW貿易統計23年輸出、７年ぶりマイナス 4.6％減、輸入も落ち込み中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料繊維鉄鋼・金属その他製造農林・水産石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW12月の人民元貸出、増加額は1.17兆元中国金融マクロ経済統計金融一般NEW加工製造業の平均在庫率87.5％、前年超えベトナム経済貿易統計その他製造NEW23年対米輸出、11％減 消費不振、先進国市場で軒並みベトナム経済貿易統計NEW11月ゴム生産量、前月比6.9％減の3.1万トンマレーシア農水貿易統計ゴム・皮革農林・水産NEW【フィリピン為替情報】ペソは２カ月半ぶり安値、利下げ発言でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交NEWフィリピン為替情報【フィリピン為替情報】ペソは２カ月半ぶり安値、利下げ発言でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交NEW【フィリピン為替情報】ペソ相場反発、米金融政策に絡みフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券雇用・労務政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】ドル売り圧力、ペソは底堅く推移フィリピン金融貿易統計石油・石炭・ガス金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交【フィリピン為替情報】ペソは約３カ月ぶり高値、米インフレ鈍化受けフィリピン金融マクロ経済貿易石油・石炭・ガス金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】対ドルで56ペソ台後半、地政学的リスク高まるフィリピン金融貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制軍事外交【フィリピン為替情報】比に追加利上げ観測、ペソは底堅くフィリピン金融マクロ経済貿易金融一般証券政策・法律・規制