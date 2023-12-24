中国【家電ＩＴ白書】騰訊控股（テンセント）上場来初の減収減益、ゲーム事業に不透明感ＩＴNEW国・地域中国業種ＩＴ関連タグ中国金融一般ＩＴ一般電子・コンピューターメディア娯楽決算スポーツ関連トピックス・特集・連載中国家電・ＩＴ企業白書2023中国家電・ＩＴ企業白書2023【家電ＩＴ白書】騰訊控股（テンセント） 上場来初の減収減益、ゲーム事業に不透明感中国ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般娯楽メディアスポーツNEW【家電ＩＴ白書】阿里巴巴集団（アリババグループ） 組織再編で再成長へ、経営陣も刷新中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター小売り【家電ＩＴ白書】小米科技（シャオミ） スマホ事業を再強化、各種技術開発に巨額投資中国ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機設備投資車部品【家電ＩＴ白書】美団 デリバリー最大手、クイックコマースに注力中国ＩＴＩＴ一般その他サービス倉庫陸運小売り外食・飲食【家電ＩＴ白書】華為技術（ファーウェイ） ５Ｇスマホを再投入、自動車事業も強化中国ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機その他製造車部品【家電ＩＴ白書】中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ） ファウンドリー中国最大手、設備投資強化中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター