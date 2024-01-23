中国【家電ＩＴ白書】ＴＣＬ集団成長戦略実行で投資活発化、23年は1.2兆円ＩＴNEW国・地域中国業種ＩＴ関連タグ中国電機その他製造ＩＴ一般電子・コンピューター決算関連トピックス・特集・連載中国家電・ＩＴ企業白書2023中国家電・ＩＴ企業白書2023【家電ＩＴ白書】ＴＣＬ集団 成長戦略実行で投資活発化、23年は1.2兆円中国ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター電機その他製造NEW【家電ＩＴ白書】海信集団（ハイセンス） 25年に売上高3000億元、海外での増収図る中国電機決算電機その他製造スポーツ【家電ＩＴ白書】百度（バイドゥ） 自動運転技術世界３位、生成ＡＩ注力中国ＩＴ決算自動車ＩＴ一般陸運【家電ＩＴ白書】騰訊控股（テンセント） 上場来初の減収減益、ゲーム事業に不透明感中国ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般娯楽メディアスポーツ【家電ＩＴ白書】阿里巴巴集団（アリババグループ） 組織再編で再成長へ、経営陣も刷新中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター小売り【家電ＩＴ白書】小米科技（シャオミ） スマホ事業を再強化、各種技術開発に巨額投資中国ＩＴ自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機設備投資車部品