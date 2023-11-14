ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月）輸出額13％減少、６カ月連続でマイナス経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW湖北の１～10月経済統計、鉱工業は5.8％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW在中日系企業、事業拡大意欲が初の３割割れ中国経済マクロ経済統計自動車NEW10月の二輪車販売、６カ月連続でプラス台湾車両統計自動車二輪車NEW10月の自動車産業、生産・輸出がプラス韓国車両統計自動車NEW９月末の不良債権比率、６月末から上昇タイ経済マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制NEW貿易統計湖北の１～10月経済統計、鉱工業は5.8％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計NEW遼寧の１～10月経済統計、鉱工業は4.4％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW在中日系企業、事業拡大意欲が初の３割割れ中国経済マクロ経済統計自動車NEW３Ｑの金融収支、流出額は256億米ドル台湾金融統計金融一般NEW国民車プロトン、ＥＶ初投入 東南ア初の「スマート」ブランドマレーシア車両統計自動車電機環境NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月） 輸出額13％減少、６カ月連続でマイナスASEAN経済貿易統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（９月） 輸出額13％減少、６カ月連続でマイナスASEAN経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（９月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（９月） ４カ国で引き続きマイナスASEAN経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（８月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（８月） 輸出額15％減、６カ国全てでマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（８月） ４カ国で伸び加速ASEAN経済マクロ経済統計