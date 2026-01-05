＜今週の予定＞１月５～11日

シンガポール＜今週の予定＞１月５～11日PICK UP経済国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポール統計イベント自動車統計北汽新能源の25年販売、８割増の20.9万台中国北京車両統計自動車NEW鴻蒙智行の25年新車販売、３割増も目標未達中国深セン車両統計自動車ＩＴ一般NEW車・二輪の25年リコール、14年以降で最少中国車両統計自動車二輪車政策・法律・規制車部品NEW長安汽車の25年販売8.5％増、目標は未達中国重慶車両統計自動車NEWＣＡＴＬの電池交換施設、25年設置目標達成中国福建車両統計自動車建設・プラント陸運車部品NEW上汽の25年販売12％増、７年ぶりプラス転換中国上海車両貿易統計自動車NEWシンガポールの最新ニュース仏トタル、損害賠償求め充電設備大手を提訴シンガポール経済自動車石油・石炭・ガスインフラ政策・法律・規制セブン、コレクターズアイテムの展開強化シンガポール商業小売りNEW政府系ファンド、25年投資額は計310億米ドルシンガポール金融統計ＩＴ一般インフラ電力・ガス・水道金融一般NEW各国・地域のトップ記事中国100都市の新築住宅価格、28カ月連続上昇PICK UP建設統計設備投資不動産建設・プラントNEW香港高速鉄道の乗客、25年は3000万人突破PICK UP運輸統計陸運NEW台湾ＡＳＵＳ、26年の新型スマホ発売見送りPICK UPＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター通信雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ