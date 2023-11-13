ＥＶ「極ケ」が米上場へ、目論見書を提出

中国浙江ＥＶ「極ケ」が米上場へ、目論見書を提出車両国・地域中国浙江業種車両関連タグ中国米国自動車証券統計決算関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波ＥＶ「極ケ」が米上場へ、目論見書を提出中国浙江車両統計決算自動車証券10月の新車販売13.8％増 過去最高継続、好材料重なる中国車両貿易統計自動車ＬＧとフォード、トルコ電池工場計画を撤回韓国車両自動車車部品ＥＶ電池で中韓トップ並走 ３位以下は日本含め三つどもえ韓国車両統計自動車ＩＴ一般車部品首相とトヨタ幹部が会談、ＥＶ生産を計画タイ車両自動車ＭＧ、「栄威」の新型ＰＨＶをタイで公開タイ車両自動車自動車統計上汽ＧＭ、中国生産車110万台超をリコール中国車両統計自動車政策・法律・規制車部品ＥＶ「極ケ」が米上場へ、目論見書を提出中国浙江車両統計決算自動車証券バスの中通客車、1～10月新車販売3.7％減中国山東車両統計自動車車載動力電池の搭載量、10月は28％増中国車両統計自動車インフラ車部品10月の新車販売13.8％増 過去最高継続、好材料重なる中国車両貿易統計自動車サービス３業種売上高、３Ｑはリース業好調台湾経済マクロ経済統計その他サービス