３Ｑの商用車販売は低調

韓国３Ｑの商用車販売は低調国産・輸入ともに前年から２桁減PICK UP車両国・地域韓国業種車両関連タグ中国韓国欧州自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波江淮汽車の10月販売、31.2％増の5.3万台中国安徽車両貿易統計自動車宇通客車の10月販売、２割減の2249台中国河南車両貿易統計自動車陸運サウジ系基金、華人運通に３億ドル出資検討中国上海車両自動車証券３Ｑの商用車販売は低調 国産・輸入ともに前年から２桁減韓国車両統計自動車ＥＶ3.5はセカンドチャンス タイ工業連盟副会長に聞くタイ車両自動車ビンＦのインドネシアＥＶ工場、早期着工へベトナム車両自動車設備投資自動車統計江淮汽車の10月販売、31.2％増の5.3万台中国安徽車両貿易統計自動車宇通客車の10月販売、２割減の2249台中国河南車両貿易統計自動車陸運３Ｑの日系求人数が過去最少、意欲低迷中国経済マクロ経済統計雇用・労務１～９月の車載電池、中国６社のシェア上昇中国車両統計自動車その他製造車部品上場企業の７～９月期は増益 中間期からプラス転換、回復傾向中国経済マクロ経済統計決算証券３Ｑの商用車販売は低調 国産・輸入ともに前年から２桁減韓国車両統計自動車