【アジア自動車データ集】23年８月

アジア【アジア自動車データ集】23年８月車両NEW国・地域アジア業種車両関連タグ中国台湾韓国タイベトナムミャンマーマレーシアシンガポールインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本自動車統計関連トピックス・特集・連載アジア自動車データ集自動車統計遼寧省の１～８月経済統計、鉱工業は5.2％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW江蘇の１～８月経済統計、鉱工業は7.2％増中国江蘇経済マクロ経済貿易統計NEW輸入車の規模維持を、業界団体幹部中国車両貿易統計自動車NEW広東省の鉱工業生産、１～８月は2.9％増中国広東経済マクロ経済統計NEW水素エネ産業が黄金期突入 地方政府の動き活発化、巨額投資中国公益統計自動車石油・石炭・ガス電力・ガス・水道設備投資環境政策・法律・規制NEWＣＰＩ、１年７カ月ぶり低水準 タイトな金融政策は維持の見方シンガポール経済マクロ経済統計NEWアジア自動車データ集【アジア自動車データ集】23年８月アジア車両統計自動車NEW【アジア自動車データ集】23年７月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】23年６月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】23年５月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】23年４月アジア車両統計自動車【アジア自動車データ集】23年３月アジア車両統計自動車