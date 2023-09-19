【為替マーケット分析】ひとしきり、通り雨

オーストラリア【為替マーケット分析】ひとしきり、通り雨経済NEW国・地域オーストラリア業種経済関連タグオーストラリア日本米国金融一般証券マクロ経済統計政策・法律・規制設備投資関連トピックス・特集・連載ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析ＣＰＩ天津の１～８月経済統計、鉱工業は3.6％増中国天津経済マクロ経済統計NEW【為替マーケット分析】ひとしきり、通り雨オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW遼寧省の８月ＣＰＩ、0.1％上昇中国遼寧経済マクロ経済統計天津の８月ＣＰＩは0.5％、４カ月ぶり上昇中国天津経済マクロ経済統計江蘇の８月ＣＰＩが0.1％上昇、プラス転換中国江蘇経済マクロ経済統計【為替マーケット分析】伏兵、市場を荒らすのかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制失業率６～８月の失業率2.8％、前期から横ばい香港経済統計雇用・労務NEW来年の豪経済成長、1.3％と停滞へ＝ＯＥＣＤオーストラリア経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】ひとしきり、通り雨オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW８月の経済、消費指標が回復 外出関連好調、投資は依然低迷中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機食品・飲料医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食労働需要の縮小傾向が顕著に ２Ｑ雇用統計、失業率は上昇へシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務豪８月の失業率3.7％、就業者数は過去最多オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務ＳＭＢＣ豪為替マーケット分析【為替マーケット分析】ひとしきり、通り雨オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制NEW【為替マーケット分析】伏兵、市場を荒らすのかオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】手持ち無沙汰の待ち時間オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】待ちに待たされ待ち疲れオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】三色織り成す豪ドル安オーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制【為替マーケット分析】ズルズル、ダラダラ、ジワジワオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般設備投資証券政策・法律・規制