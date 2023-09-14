生成ＡＩの経済効果２兆ドル

中国生成ＡＩの経済効果２兆ドル30年に５割自動化、２億人に代替PICK UPＩＴNEW国・地域中国業種ＩＴ関連タグ中国米国自動車その他製造金融一般空運ＩＴ一般電子・コンピューター通信石油・石炭・ガス電力・ガス・水道小売りマクロ経済統計雇用・労務教育ＧＤＰ生成ＡＩの経済効果２兆ドル 30年に５割自動化、２億人に代替中国ＩＴマクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般空運教育雇用・労務小売りNEW23年の経済成長率４～５％、地場格付け予測マレーシア経済マクロ経済統計ＡＭＲＯ、比の23年成長率5.9％と予測フィリピン経済マクロ経済貿易統計インフラ金融一般政策・法律・規制コロナ後の成長率、韓国は5.9％増韓国経済マクロ経済統計年内は政策金利据え置き、フィッチ予測マレーシア金融マクロ経済統計金融一般政策・法律・規制対外債務、３月末時点で６千億ドルインド経済マクロ経済統計財政自動車統計バスの中通客車、１～８月新車販売8.8％増中国山東車両統計決算自動車NEW生成ＡＩの経済効果２兆ドル 30年に５割自動化、２億人に代替中国ＩＴマクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般空運教育雇用・労務小売りNEW８月の消費者信頼感、２カ月ぶりに上昇タイ経済マクロ経済統計NEW特定技能、10万人迫る 前年比85％増、全体の６割弱にベトナム経済統計雇用・労務NEW労働需要の縮小傾向が顕著に ２Ｑ雇用統計、失業率は上昇へシンガポール経済マクロ経済統計雇用・労務NEW商用車価格、10～12％上昇か 複数規制に対応、市場は安定成長インド車両統計自動車電子・コンピューター電機精密機器機械インフラ陸運政策・法律・規制車部品NEW