８月のＣＰＩ、２カ月ぶり上昇

中国８月のＣＰＩ、２カ月ぶり上昇PICK UP経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国食品・飲料その他製造石油・石炭・ガスその他サービス観光娯楽マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載アジア物価動向アジア物価動向８月のＣＰＩ、２カ月ぶり上昇中国経済マクロ経済統計食品・飲料その他製造石油・石炭・ガスその他サービス観光娯楽NEW８月ＰＰＩ3.0％下落、マイナス縮小継続中国経済マクロ経済統計自動車食品・飲料化学一般繊維その他製造石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道NEW広東省の８月ＣＰＩ、３カ月ぶりのプラス中国広東経済マクロ経済統計NEWコメの輸出価格が下落、高騰で買い控えベトナム農水貿易農林・水産輸入医薬品の価格高騰、患者に影響ミャンマー医薬医薬品社会一般８月ＣＰＩは2.52％上昇、７カ月ぶり高さ台湾経済マクロ経済統計ＣＰＩ８月のＣＰＩ、２カ月ぶり上昇中国経済マクロ経済統計食品・飲料その他製造石油・石炭・ガスその他サービス観光娯楽NEW広東省の８月ＣＰＩ、３カ月ぶりのプラス中国広東経済マクロ経済統計NEW【フィリピン為替情報】ペソは底堅く、ドル高・中国景気懸念でフィリピン金融マクロ経済貿易統計金融一般証券政治一般政策・法律・規制外交NEW８月ＣＰＩは2.52％上昇、７カ月ぶり高さ台湾経済マクロ経済統計３割以上の世帯に物価高影響、政府調査ベトナム経済マクロ経済統計23年の経済成長率予測、1.0％に下方修正シンガポール経済マクロ経済統計