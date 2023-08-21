ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月）２％増の26.8万台、伸び率は横ばい車両NEW国・地域ASEAN業種車両関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計ホンダの８月販売25％減、３カ月マイナス中国車両統計自動車NEW長安汽車の８月販売、51％増の20.9万台中国重慶車両統計自動車NEWテスラの国内販売台数、１～７月は43％減韓国車両貿易統計自動車NEW８月の韓国車販売5.5％増 海外販売けん引、４社がプラスに韓国車両統計自動車NEW２ＱのＧＤＰ伸び率0.6％、純輸出が増加韓国経済マクロ経済統計NEW主要300社の社員数、１年で1.8万人増韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（７月） ２％増の26.8万台、伸び率は横ばいASEAN車両統計自動車NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（６月） フィリピン除く５カ国でマイナスASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月） 輸出は５％減、マレーシアなど不振ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月） 物価上昇率の低下傾向顕著ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（６月） ２％増の27.2万台、インドネシアで伸び鈍化ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（５月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易