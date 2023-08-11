ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月）輸出は５％減、マレーシアなど不振経済NEW国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計広東発の国際貨物列車、上期は運行数６割増中国広東運輸貿易統計陸運NEW７月のエネルギー生産、原炭は0.1％増中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW１～５月ＦＴＡ利用77％、中国向け果物好調タイ経済貿易統計食品・飲料NEW「紛争木材」の国際取引続く 制裁の包囲網、抜け穴ふさげずミャンマー農水貿易統計農林・水産政治一般政策・法律・規制外交NEWカンボジアの上半期税収、27.9億ドルカンボジア経済統計財政NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月） 輸出は５％減、マレーシアなど不振ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEWグラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（６月） 輸出は５％減、マレーシアなど不振ASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（６月） 物価上昇率の低下傾向顕著ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（６月） ２％増の27.2万台、インドネシアで伸び鈍化ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（５月） ４カ国で前年同月下回るASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 輸出は９％減、２カ月連続マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） 主要６カ国全てで前月より低下ASEAN経済マクロ経済統計