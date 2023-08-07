上期の車載電池市場、中国勢シェア６割強

中国上期の車載電池市場、中国勢シェア６割強車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国韓国日本自動車車部品その他製造統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波北汽新能源の７月販売、11カ月ぶりマイナス中国北京車両統計自動車NEW生産停止の愛馳汽車、３カ月内の再開目指す中国江西車両自動車雇用・労務NEW中国の車輸出が世界首位、214万台＝１～６月中国車両貿易自動車NEW上期の車載電池市場、中国勢シェア６割強中国車両統計自動車その他製造車部品NEWトヨタの７月販売15％減、２カ月連続減少中国車両統計自動車NEW騰勢が高級ＳＵＶ「Ｎ８」発売、31万元から中国深セン車両自動車NEW自動車統計トヨタの７月販売15％減、２カ月連続減少中国車両統計自動車NEW北汽新能源の７月販売、11カ月ぶりマイナス中国北京車両統計自動車NEW奇瑞の７月販売、単月初の15万台突破中国安徽車両統計決算自動車NEW日産の７月新車販売、３割減の5.9万台中国車両統計自動車NEW均勝電子の上期受注額、ＮＥＶ関連が拡大中国浙江車両統計決算自動車電子・コンピューター車部品NEW上期の車載電池市場、中国勢シェア６割強中国車両統計自動車その他製造車部品NEW