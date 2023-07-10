ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月）輸出は９％減、２カ月連続マイナス経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン日本マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計４～６月の失業率2.9％、45カ月ぶり低水準香港経済マクロ経済統計雇用・労務陳首相、「遅くとも４Ｑに景気回復」台湾経済マクロ経済貿易統計６月の自動車産業、全分野でプラス韓国車両貿易統計自動車タイが魚の加工品輸出で世界２位＝商務省タイ農水マクロ経済貿易統計食品・飲料農林・水産政策・法律・規制１～６月のコメ輸出、31％増の８億米ドルカンボジア農水貿易統計食品・飲料農林・水産【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 輸出は９％減、２カ月連続マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（５月） 輸出は９％減、２カ月連続マイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） 主要６カ国全てで前月より低下ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（５月） 13％増の27万台、インドネシアは好調ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（４月） 前月に続き全６カ国でマイナスASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 輸出は８％減、２年３カ月ぶりマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ５カ国で上昇率の鈍化続くASEAN経済マクロ経済統計