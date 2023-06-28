ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（５月）13％増の27万台、インドネシアは好調経済国・地域ASEAN業種経済関連タグタイベトナムマレーシアシンガポールインドネシアフィリピン自動車マクロ経済統計関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ自動車統計ＮＥＶの国内生産、累計2000万台に到達中国車両マクロ経済統計自動車五菱「繽果」、「宏光」に続く人気車種に中国広西車両統計自動車ＮＩＯの６月販売、３カ月ぶり１万台超え中国上海車両統計自動車賽力斯の６月車販売、27％減の1.9万台中国重慶車両統計自動車騰勢汽車、新型ＥＶ「Ｎ７」発売中国深セン車両統計自動車商用車メーカー、中間期の業績回復鮮明に中国車両貿易統計決算自動車インフラ陸運グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（５月） 13％増の27万台、インドネシアは好調ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（４月） 前月に続き全６カ国でマイナスASEAN経済マクロ経済貿易【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（４月） 輸出は８％減、２年３カ月ぶりマイナスASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（４月） ５カ国で上昇率の鈍化続くASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（４月） ２割減の22万台、１年７カ月ぶりマイナス成長ASEAN経済マクロ経済統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月） 全６カ国で前年同月割れASEAN経済マクロ経済貿易