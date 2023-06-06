アジア【月次リポート】自動車ニュース（23年５月）欧州投資加速か、ＢＹＤなど中国勢車両更新国・地域アジア業種車両関連タグ中国台湾韓国タイベトナムマレーシアインドネシアフィリピンオーストラリアインド日本ロシア米国欧州自動車環境関連トピックス・特集・連載自動車ニュースの月次リポート自動車ニュースの月次リポート【月次リポート】自動車ニュース（23年５月） 欧州投資加速か、ＢＹＤなど中国勢アジア車両自動車環境更新【月次リポート】自動車ニュース（23年４月） 独ＶＷ、インドネシアのＥＶエコシステムに投資アジア車両自動車石油・石炭・ガス環境【月次リポート】自動車ニュース（23年３月） 合成燃料は特例容認、ＥＵのエンジン車販売禁止アジア車両自動車石油・石炭・ガス環境【月次リポート】自動車ニュース（23年２月） テスラがメキシコでＥＶ生産、低価格へ軸足アジア車両自動車二輪車電機イベント【月次リポート】自動車ニュース（23年１月） インド、日本抜き世界３位に＝22年新車販売アジア車両自動車【月次リポート】自動車ニュース（22年12月） トヨタ、ＥＶ・ＦＣＶピックアップ投入へアジア車両自動車政策・法律・規制